Tuttosport - Milan, abbondanza in mezzo: in quattro per tre posti, a Pioli la scelta

E se Pioli scoprisse improvvisamente di avere "problemi" di abbondanza? Incredibile - considerato il momento e lo scarso rendimento di alcuni singoli - ma è così, perlomeno in alcuni settori del campo. Come riporta Tuttosport, infatti, il tecnico rossonero ha tante pedine a disposizione per tre ruoli ben precisi: le due mezzali e l’esterno sinistro d’attacco.

CALHA E JACK - Escludendo Kessié (centrocampo) e Rebic (attacco), i quali hanno perso posizioni nelle gerarchie di Pioli, restano quattro giocatori per tre posti. Il tecnico emiliano ha sempre considerato Calhanoglu un titolare, ma il ritorno di Bonaventura - di gran lunga il migliore in campo contro il Napoli - potrebbe cambiare la situazione. Sarà dura, infatti, tenere in panchina Jack. I due, in vista della sfida di Parma, sono in ballottaggio per un posto nel tridente offensivo, ma non è da escludere che in futuro possano giocare insieme, visto che entrambi possono ricoprire anche il ruolo di mezzala.

KRUNIC E PAQUETA’ - In quel caso, però, Calhanoglu e Bonaventura entrerebbero in competizione con Krunic e Paquetà, ovvero i due titolari del momento (insieme a Bennacer) in mezzo al campo. Il bosniaco si è messo in bella mostra nelle ultime uscite, mentre il brasiliano, nonostante gli alti e bassi, ha dimostrato di poter fare le differenza e resta uno dei pochi calciatori della rosa con una visione di gioco “differente”. Insomma, a Pioli la scelta.