Tuttosport - Milan ai dettagli per il prestito di Bakayoko, poi si lavorerà al trequartista: Jesus Corona in pole

Il prossimo ingresso, a meno di clamorose sorprese, sarà Bakayoko. Lo riporta l’edizione odierna di Tuttosport, che fa il punto sulle strategie di mercato del Milan a pochi giorni dal gong finale. I dirigenti di via Aldo Rossi sono al lavoro per completare l’organico di Pioli e sono pronti a piazzare l’ennesimo colpo in entrata.

SIAMO AI DETTAGLI - Il fatto che il Milan stia lasciando andare Pobega al Torino - osserva il quotidiano - fa capire come ormai manchino pochi dettagli per la definizione dell’affare Bakayoko. Il francese è pronto a ridursi l'ingaggio (intorno ai 2.5 milioni) per aiutare Milan e Chelsea a trovare la quadratura: se tutto si sistemerà velocemente, domani potrebbe essere il giorno buono per il suo arrivo, o meglio... ritorno a Milano.

CORONA IN POLE - Una volta chiusa l’operazione Bakayoko, i vertici rossoneri si concentreranno sul trequartista. Il 28enne Jesus Corona rimane in prima fila: il messicano ha il contratto in scadenza nel 2022, ma il Porto, club proprietario del cartellino, dovendo girare il 40% dell'incasso al Twente, chiede 13-15 milioni di euro per lasciarlo partire. Il Milan, per ora, è arrivato a 10 milioni. Si continua a trattare.