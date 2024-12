Tuttosport - Milan al lavoro per rinforzare il centrocampo: il nome nuovo è Stiller dello Stoccarda. Pista difficile però a gennaio

vedi letture

Il Milan è al lavoro per rinforzare a gennaio il centrocampo, dove la coperta è piuttosto corta. Nelle ultime settimane diversi profili sono stati accostati al club rossonero, tra cui Belahyane del Verona, Bondo del Monza, Frendrup del Genoa e Cardoso del Betis Siviglia. Ora però spunta un nuovo nome, cioè quello di Angelo Stiller, mediano mancino classe 2001 dello Stoccarda.

NUOVO NOME - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che racconta un po' la carriera del giovane centrocampista tedesco: cresciuto nel Bayern Monaco, è stato lasciato andare via a parametro zero nell’estate 2021 quando aveva 20 anni. Due stagioni discrete all’Hoffenheim, quindi a fine agosto 2023 il trasferimento allo Stoccarda dove è diventato un titolare fisso ed è stato uno dei protagonisti nella scorsa stagione della cavalcata che ha permesso ai biancorossi di arrivare addirittura secondi in Bundesliga, alle spalle del super Bayer Leverkusen. Il suo contratto scade nel 2027 e viene valutato non meno di 25-30 milioni di euro.

PISTE ALTERNATIVE - Non sarà però facile strappare Stiller allo Stoccarda a gennaio, mentre potrebbe essere "più facile" in estate. Per questo motivo, in via Aldo Rossi stanno tenendo vive anche altre piste alternative come quelle che portano a Belahyane, Bondo, Frendrup e Cardoso. A questi profili si aggiunge poi quello di Samuele Ricci, obiettivo primario del Diavolo a giugno visto che il Torino, come lo Stoccarda, non vuole cedere un suo punto fermo a metà stagione.