Tuttosport - Milan, al via la missione Londra: i quarti di Champions valgono 20 milioni

Inizia oggi la missione del Milan per raggiungere i quarti di finale di Champions League: in vista del match di domani in casa del Tottenham, i rossoneri svolgeranno infatti questa mattina la rifinitura a Milanello, poi nel pomeriggio partiranno per Londra dove andrà in scena questa sera la consueta conferenza stampa della vigilia di Stefano Pioli e di un giocatore milanista.

PREMI E BOTTEGHINO - Oltre che ovviamente dal lato sportivo, l'eventuale passaggio del turno sarebbe molto importante anche da quello economico: come riferisce stamattina Tuttosport, infatti, nelle casse del Milan finirebbero innanzitutto 10,6 milioni di euro che arriverebbero dalla UEFA come premio per il cammino in Champions League. Ma non è finita qui visto che a questi si aggiungeranno altri introiti, come per esempio quelli che arriveranno dagli incassi per il match casalingo dei quarti. Nella sfida di andata degli ottavi contro il Tottenham, San Siro registrò un incasso di oltre 9 milioni di euro.

OLTRE 20 MILIONI - Dunque, i quarti di Champions League, che il Milan non raggiunge dalla stagione 2011-2012 con Massimiliano Allegri in panchina, porterebbero oltre 20 milioni di euro nelle casse del club di via Aldo Rossi. Una cifra importante che farebbe molto comodo al Diavolo non solo in vista del prossimo mercato estivo, ma anche nell'infinita trattativa per il rinnovo di Rafael Leao.