Tuttosport - Milan, altri passi in avanti per il rinnovo di Ibra: ieri Zlatan ha incontrato Raiola per definire gli ultimi dettagli

In casa rossonera, continua a tenere banco il futuro di Zlatan Ibrahimovic, che è in scadenza di contratto: il Milan e il suo agente Mino Raiola sono in continuo contatto e sono al lavoro per stipulare un nuovo accordo per permetta allo svedese di far parte della rosa milanista anche della prossima stagione. Ci sono ancora dei dettagli da limare, ma tutto fa pensare che presto ci sarà la fumata bianca e soprattutto la firma di Ibra sul nuovo contratto.

INCONTRO CON RAIOLA - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che ieri Zlatan ha incontrato a Montecarlo il suo procuratore: i due hanno definito le ultime questioni in merito al rinnovo con il Milan nella speranza che presto possa andare in scena l'incontro decisivo con la dirigenza milanista. L'accordo prevederà una parte fissa (si parla di circa 4 milioni di euro), a cui si aggiungeranno una serie di bonus individuali e di squadra che potrebbero permettere al giocatore di arrivare fino a sei milioni, cioè la cifra che ha chiesto fin dal primo giorno per prolungare.

OTTIMISMO - I nuovi passi avanti delle ultime ore aumentano l'ottimismo intorno a questa vicenda e in via Aldo Rossi sperano di chiudere il prima possibile perchè sanno bene quanto sia importante che il primo tassello della nuova squadra rossonera sia proprio Ibra. Poi Maldini e Massara dovranno costruirgli attorno una squadra ancora più competitiva perchè nel prossimo campionato l'obiettivo Champions League deve essere raggiunto ad ogni costo.