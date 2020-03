Tuttosport - Milan, avanti su Rangnick: nuovi contatti, ma il ruolo del tedesco resta un rebus

Tra Milan e Rangnick proseguono i contatti e le contrattazioni. Secondo quanto riportato da Tuttosport, nei giorni scorsi, durante un faccia a faccia in conference call, i vertici rossoneri avrebbero rassicurato il tedesco sul budget che avrà a disposizione per il mercato. Il fondo Elliott, dunque, sarebbe intenzionato a puntare sull’ex Lipsia, convinto che sia l’uomo giusto per far svoltare il club.

DIRIGENTE? - Ma con quale ruolo arriverebbe Rangnick? Secondo i piani originari, l’attuale manager del gruppo Red Bull dovrebbe innanzitutto allenare la squadra e servirsi di Almstadt e Moncada - gli uomini di fiducia di Ivan Gazidis - per operare sul mercato. Ma occhio a possibili soluzioni alternative. In Germania, infatti, ultimamente il "Professore" aveva scelto un’altra strada, mettendo in panchina suoi allievi - Nagelsmann e Hasenhüttl - per concentrarsi sul ruolo di direttore tecnico.

SCENARI - Ma questo sarebbe possibile anche in Italia? Molto, in tal senso, dipenderà da come si evolveranno i discorsi in Lega e Federcalcio riguardanti la stagione "congelata" a causa del Coronavirus. Se il campionato non dovesse concludersi, Rangnick avrebbe tutto il tempo per insediarsi e programmare l’annata. Al contrario, se la stagione dovesse avere un’importante appendice in estate, Rangnick potrebbe agire "soltanto" da direttore tecnico, lasciando a un altro (Stefano Pioli?) la panchina.