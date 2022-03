Tuttosport - Milan, Berardi primo obiettivo a destra: il Sassuolo chiede almeno 30-35 milioni

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In merito al mercato estivo del Milan, nelle ultime settimane si è parlato molto del difensore centrale e del centrocampista che con ogni probabilità dovrà sostituire Franck Kessie, ma tra i possibili obiettivi c'è anche l'attaccante esterno di destra. E il nome che viene spesso accostato ai rossoneri con più insistenza è sicuramente quello di Domenico Berardi del Sassuolo.

PRIMO OBIETTIVO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che, se a sinistra a esploso Rafael Leao, sull'altra fascia si stanno alternando Alexis Saelemaekers e Junior Messias, i quali però non hanno sempre convinto più di tanto, soprattutto a livello realizzativo (il belga ha segnato solo due gol, Messias 5). Per questo in via Aldo Rossi stanno valutando la possibilità di intervenire anche in questa zona di campo e il profilo che convince di più è appunto quello di Berardi, autore finora in Serie A di 12 reti e 10 assist.

VETRINA CHAMPIONS - Non è la prima volta che il suo nome viene accostato al Milan, che gli può offrire la vetrina della Champions League e ha il budget per poter soddisfare le richieste del Sassuolo che chiede almeno 30-35 milioni di euro per lasciarlo partire (il suo contratto con i neroverdi scade nel 2024). Negli ultimi anni, Berardi è stato spesso vicino alla partenza, ma questa sembra essere davvero la volta buona per vederlo con una nuova maglia. Oltre a lui, in Serie A piace anche Malinovskyi dell’Atalanta.