Tuttosport - Milan, Boban incorona Donnarumma: Gigio uomo spogliatoio e nuovo leader

"L’uomo spogliatoio c’è e l’ho capito questa estate: si tratta di Donnarumma". Un attestato di stima niente male, quello di Boban, che ieri ha incoronato pubblicamente Gigio, eleggendolo leader del gruppo. Il manager rossonero, come evidenzia il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina, ha indicato il giovane portiere come uno dei pilastri di questo Milan.

LEADERSHIP - "Ha tanta passione - ha aggiunto Zvone - tanto milanismo dentro, nonostante sia così giovane. È uno che ha tanto peso dentro lo spogliatoio". Insomma, una vera e propria investitura, che legittima ulteriormente lo stato di top player di Donnarumma, il quale, pur avendo 20 anni, è sicuramente un perno del Milan di Giampaolo. Gigio, in campo, ha mostrato più volte la sua personalità: spesso, nel corso dell’ultimo anno e mezzo, lo si è visto andare a protestare con gli arbitri e provare a far valere le ragioni della squadra.

RINNOVO - Ma le parole di Boban - osserva Tuttosport - possono anche essere lette come un messaggio di apertura a Raiola, manager del portierone milanista. Presto i vertici rossoneri dovranno sedersi al tavolo con il noto agente per cominciare a trattare il rinnovo del contratto di Donnarumma, la cui scadenza è fissata nel 2021.