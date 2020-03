Tuttosport - Milan, Bonaventura vorrebbe restare ma il club ha idee diverse

Tra i giocatori in scadenza il prossimo 30 giugno c'è anche Giacomo Bonaventura: il giocatore vorrebbe restare al Milan, ma in via Aldo Rossi sembrano avere idee differenti. A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che Jack non ha ancora deciso cosa fare dal primo luglio proprio perchè la sua speranza è quella di rinnovare con la società rossonera.

SONDAGGI - Il Milan la pensa però diversamente e per questo ci sono già alcuni club che hanno fatto dei sondaggi nelle ultime settimane con Bonaventura, il quale ora è libero di firmare con chi vuole in vista del prossimo anno. La Lazio è la squadra più interessata, ma su di lui c'è l'interesse anche di Roma, Fiorentina e Napoli, dove ritroverebbe il suo ex allenatore in rossonero, Rino Gattuso.

NIENTE RINNOVO - Dietro allo volontà del Milan di non rinnovare il contratto di Jack ci sarebbero diverse motivazioni. Innanzitutto la questione sarebbe anagrafica: il prossimo 22 agosto, Jack compirà infatti 31 anni, dunque un'età che non combacia con gli standard del progetto di Gazidis vuole puntare sui giovani. Ci sono poi altri due aspetti da tenere in considerazione: Bonaventura ha subito diversi infortuni nelle ultime stagioni e inoltre il suo agente Mino Raiola non sembra avere rapporti molto buoni con Elliott.