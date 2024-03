Tuttosport - Milan, botta al piede per Theo: oggi la decisione. Se non ce la fa dentro Calabria

E' un Milan quasi al completo quello che si presenterà stasera all'Olimpico contro la Lazio: con Fikayo Tomori che è tornato finalmente tra i convocati di Stefano Pioli dopo oltre due mesi, ora c'è un solo giocatore in infermeria, vale a dire Tommaso Pobega, che dovrà restare ai box ancora per qualche settimana (stasera mancherà anche lo squalificato Jovic). L'unico dubbio in vista della sfida contro i biancocelesti riguarda Theo Hernandez che sta smaltendo una botta al piede che gli ha dato noia nelle ultime ore.

DUBBIO THEO - A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport che spiega che se il fastidio sarà passato stasera il francese scenderà regolarmente in campo dal primo minuto, altrimenti dentro Davide Calabria a destra con Alessandro Florenzi che si sposterà a sinistra. Non si tratta comunque di nulla di grave e ci sono ottime chance di vedere Theo nella formazione titolare. Una decisione definitiva verrà comunque presa da Pioli in queste ore.

SOLITA FORMAZIONE - Nessun dubbio invece sul resto della formazione: davanti a Maignan confermati Thiaw e Gabbia, così come in mezzo al campo troveranno ancora spazio Adli e Bennacer. Solite scelte anche in attacco dove, alle spalle di Giroud (Jovic è ancora squalificato), agiranno Pulisic a destra, Loftus-Cheek in mezzo e Leao a sinistra.