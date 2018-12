Tuttosport - Milan, Calhanoglu è un problema: il turco è uno dei punti interrogativi, ma stasera gioca

"Attaccate me e lasciate in pace i miei giocatori". Nel corso della conferenza stampa di ieri, mister Gennaro Gattuso ha preso le difese dei suoi, provando a spostare i riflettori sulla sua persona e il suo operato. Ok, anche lui ha colpe evidenti nella débâcle europea, ma è impossibile spostare il mirino da alcuni protagonisti in maglia rossonera.

TESTA - Ad esempio, Calhanoglu - osserva il quotidiano Tuttosport - è un problema. Anche ad Atene, il giovane turco ha deluso, giocando un match incolore, privo di spunti e numeri degni di nota. Insomma, un’altra battuta a vuoto. Una delle tante in questa - per lui - disastrosa prima metà di stagione. Uno dei punti interrogativi di questo Milan, dunque, è legato proprio a "Calha" e al suo utilizzo. "Se la sua stanchezza fosse fisica - ha dichiarato ieri Gattuso - lo farei sedere in panchina, ma se, come credo, è solo una questione di testa, devo essere bravo io a valorizzarlo".

FIDUCIA - Ecco perché stasera Hakan scenderà in campo dal primo minuto nella sfida contro il Bologna. Le difficoltà che hanno colpito il dieci milanista (senza dimenticare i problemi di Higuain) hanno riportato tutto il peso dell’attacco sulle spalle di Suso, ma Rino crede nelle potenzialità di Calhanoglu e per questo è disposto a dargli ancora fiducia.