Tuttosport - Milan, casting in difesa: da Diallo a Badé e Senesi, ecco tutte le alternative a Botman

In questi giorni Maldini e Massara proveranno a capire se ci sono margini di trattativa con il Lille per Botman, che rimane la primissima scelta per la difesa. Se da parte dei francesi non dovesse arrivare un’apertura, gli uomini di mercato di via Aldo Rossi andrebbero su altri obiettivi. Le opzioni, come riporta Tuttosport, non mancano.

Piste transalpine

Sempre in Francia, ma al Paris Saint-Germain, c’è un giocatore che piace tanto al Milan. Si tratta di Abdou Diallo, jolly difensivo in grado di agire anche da terzino sinistro. I parigini, però, chiedono 25 milioni, cifra ritenuta troppo alta dai rossoneri. Ancora in Ligue1 c'è un altro elemento che il Milan ha seguito già la scorsa stagione quando militava nel Lens: è Loic Badé, oggi in forza al Rennes: secondo Tuttosport, il 21enne può partire in prestito. Nella lista di Maldini e Massara ci sono altri calciatori francesi: Nsoki del Bruges e Umtiti del Barcellona (che non scalda moltissimo), mentre è stato proposto Sarr del Chelsea.

Idea dall’Olanda

Ma attenzione a un possibile ritorno di fiamma. Stando sempre a quanto riferito dal quotidiano torinese, il Milan è di nuovo sulle tracce di Marcos Senesi, 24 anni, mancino in forza al Feyenoord. I rossoneri avevano pensato a lui prima di puntare su Tomori e hanno chiesto di nuovo informazioni. Infine, nelle retrovia ci sono Szalai del Fenerbahce e Ahmedhodzic del Malmö, mentre Bremer difficilmente si muoverà a gennaio.