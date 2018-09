Tuttosport - Milan, contro il Dudelange in campo tutti i nuovi acquisti di Elliott: Caldara, Bakayoko e Castillejo osservati speciali

Per l’esordio in Europa League di questa sera sul campo del Dudelange, Rino Gattuso rivoluziona il suo Milan e conferma solo due “titolari” nella formazione iniziale, cioè Alessio Romagnoli in difesa e Gonzalo Higuain in attacco. Per il resto spazio a chi ha giocato meno e anche a chi non è sceso in campo nemmeno un minuto come Reina, Caldara, Bertolacci e José Mauri. Come riporta questa mattina Tuttosport, la curiosità è che nell’undici milanista saranno presenti tutti e cinque gli acquisti estivi che sono stati conclusi dopo l’arrivo di Elliott.

ESORDIO PER MATTIA - Si tratta di Caldara, Laxalt, Bakayoko, Castillejo e Higuain: se il Pipita è una certezza e Laxalt ha già fatto vedere buone cose negli spezzoni di partita che ha giocato in campionato, c’è grande attesa per gli altri tre. L’osservato speciale sarà sicuramente il giovane difensore centrale, arrivato a Milanello in cambio di Bonucci: questa sera farà il suo esordio assoluto in stagione con la maglia del Milan e giocherà al fianco di Romagnoli. L’ex Atalanta dovrà dimostrare di aver assimilato al meglio i meccanismi della difesa a quattro milanista e di essere pronto a giocare anche in Serie A.

BAKA E SAMU - Occhi puntati, poi, anche su Tiemoué Bakayoko e Samu Castillejo: il francese deve ancora prendere confidenza con il calcio italiano e migliorare anche dal punto di vista tattico, mentre lo spagnolo, dopo le buone sensazioni trasmesse contro Cagliari e Roma, vuole dimostrare di non essere solo una valida alternativa a Suso e Calhanoglu, ma di potersela giocare anche per una maglia da titolare.