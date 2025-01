Tuttosport - Milan: da Okafor a Rashford, passando per Walker, il centrocampista e le cessioni. Il punto sul mercato

Il calciomercato del Milan sta per entrare finalmente nel vivo. Basti pensare che oggi, dopo il mancato trasferimento di Noah Okafor al RedBull Lipsia, dovrebbero arrivare novità importanti sul fronte Marcus Rashford.

NOAH OKAFOR - Era tutto pronto per il passaggio di Noah Okafor al RedBull Lipsia. L'attaccante svizzero era anche volato in Germania per sottoporsi alle visite mediche, le stesse che alla fine hanno fatto saltare tutto. Il club tedesco ha infatti deciso di annullare l'affare dopo che i risultati dei test dello svizzero non sono usciti come ci si aspettava, anche se per Tuttosport dietro ci potrebbero essere motivazioni economico-contrattuali.

MARCUS RASHFORD - Il Milan è alla finestra per Marcus Rashford, ed aspetta segnali positivi nonostante una concorrenza agguerrita. Nonostante questo, comunque, l'inglese rappresenterebbe essere una ghiotta occasione di mercato, soprattutto se il Manchester United dovesse pagare parte dell'ingaggio del calciatore. Se si considera poi l'infortunio di Pulisic, da valutare, Rashford sarebbe l'ideale considerato il fatto che potrebbe ricoprire il doppio ruolo, sia quello di esterno che di prima punta.

KYLE WALKER - Un inglese esclude l'altro. Qualora Marcus Rashford dovesse optare per altri lidi, ecco che il Milan virerebbe con prepotenza su Kyle Walker, i cui agenti hanno già dialogato con la dirigenza rossonera, presentando le richieste del loro assistito, ovvero 4 milioni a stagione più bonus.

DISCORSO CENTROCAMPO - Per questo calciomercato il Milan starebbe seguendo Bondo del Monza e Habib Diarra dello Strasburgo, due giocatori molto simili per caratteristiche, un po' meno per costi. Mentre per il francese biancorosso ci vorranno almeno 10 milioni di euro, per il senegalese la cifra raddoppia, visto che stando a dati Transfermarkt il valore del classe 2004 dovrebbe aggirarsi attorno ai 20 milioni di euro.

MILAN, SGUARDO AL FUTURO - Oltre a pensare al presente, il Milan starebbe lavorando anche con uno sguardo al futuro. Per la prossima stagione Il Diavolo avrebbe messo nel mirino Saba Goglichidze dell'Empoli e Jackson Tchatchoua dell'Hellas Verona, terzino destro classe 2001 per il quale il dt Moncada avrebbe compiuto un sondaggio negli scorsi giorni insieme all'agente William D'Avila.

CAPITOLO CESSIONI - Il rientro di Noah Okafor non è sinonimo di permamenza. Lo svizzero potrebbe ancora lasciare il Milan nel momento in cui dovessero farsi avanti altri club. Stesso discorso vale per Samuel Chukwueze, che aspetta una chiamata dalla Liga o dalla Premier League. Ai margini del progetto tecnico rossonero, anche Luka Jovic e Fode Ballo-Touré si apprestano a lasciare il Milan, con il primo proposto al Monaco, mentre il secondo sarebbe vicino ad un ritorno in Francia, al Le Havre.