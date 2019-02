Tuttosport - Milan, ecco il piano per Saint-Maximin: i rossoneri pensano ad un blitz in stile Paquetà

A fine gennaio l'assalto non è andato a buon fine, ma il Milan non ha nessuna intenzione di mollare la presa su Allan Saint-Maximin, attaccante del Nizza che piace parecchio in via Aldo Rossi: il giovane esterno resta infatti un obiettivo concreto dei rossoneri per la prossima stagione nonostante si vociferi che sia vicino al rinnovo fino al 2022 con il club francese. Nelle scorse ore, è stato lo stesso giocatore ad aprire ad un suo addio a fine stagione: "Certamente voglio raggiungere il massimo livello. Sarebbe una bugia dire che voglio restare qui tutta la carriera".

NO ASTE - Come riferisce questa mattina Tuttosport, il Milan sta ragionando su come muoversi per Saint-Maximin e l'idea potrebbe essere quella di un blitz in stile Paquetà, vale a dire mettere ora sul piatto una cifra importante per convincere il Nizza ed evitare così aste a giugno. Non è un mistero che Allan sarebbe felice di vestire la maglia rossonera, tanto che avrebbe già dato il suo benestare al trasferimento a Milanello.

VALUTAZIONE - Bisogna però ancora capire qual è la cifra richiesta dal Nizza per lasciar partire il suo gioiello: il club francese pare abbia già rifiutato un'offerta da 25 milioni di euro del Borussia Dortmund, quindi la sensazione è che serviranno almeno 30-35 per prendere Saint-Maximin a titolo definitivo. Il Milan resta vigile e attende di capire quando potrà provare l'affondo decisivo, tenendo anche conto del Fair Play Finanziario.