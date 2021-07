Tuttosport - Milan, ecco il vice-Theo: trattativa ben avviata con il Monaco per Ballo-Touré

Il Milan ha finalmente individuato il suo vice Theo Hernandez: si tratta di Fodé Ballo-Touré, 24enne terzino sinistro del Monaco. Come riferisce stamattina Tuttosport, la trattativa tra i due club è ben avviata e ha avuto un'accelerazione importante nelle ultime ore, tanto che l'affare potrebbe chiudersi a breve.

DETTAGLI DA DEFINIRE - Nei prossimi giorni, il Milan proverà a definire l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto, anche se il Monaco vorrebbe inserire l'obbligo. Va poi ancora trovato l'accordo tra le parti anche sulla cifra del riscatto: i francesi sono partiti da 8 milioni di euro, il Diavolo ne ha offerti 4, come spesso accade in questi casi l'intesa si troverà a metà strada (6 milioni). Ballo-Touré non ha giocato molto nell'ultima stagione visto che ha collezionato 29 presenze, ma solo 11 da titolare.

NON SOLO UN VICE THEO - L'eventuale arrivo del senegalese non esclude del tutto il possibile ritorno a Milanello di Diogo Dalot, il quale verrebbe preso come vice-Calabria a destra. Per il momento, però, il Manchester United, club proprietario del suo cartellino, non apre al prestito e per questo il Milan tiene d'occhio anche altri profili come Odriozola del Real Madrid e Aurier del Tottenham. Ma ora in via Aldo Rossi sono concentrati soprattutto sul vice-Theo Hernandez che è stato individuato in Ballo-Touré.