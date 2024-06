Tuttosport - Milan, Gimenez obiettivo forte per l'attacco: a fine aprile Moncada ha incontrato i suoi agenti. Costa 50 milioni

Continua il casting del Milan per l'attacco. Viste le difficoltà per arrivare a Joshua Zirkzee, da tempo in cima alla lista della preferenze del club rossonero, per colpa anche delle altissime commissione chieste dal suo agente Kia Joorabchian (15 milioni), i dirigenti del Diavolo stanno spostando il loro mirino su Santiago Gimenez, centravanti classe 2001 che nelle ultime due stagioni ha segnato 49 gol in 86 partite con la maglia del Feyenoord.

PRIMO OBIETTIVO - Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che il messicano, che era stato proposto al Milan già un anno fa, è tornato ad essere uno degli obiettivi forti per il reparto offensivo del Diavolo. A fine aprile, il dt milanista Geoffrey Moncada ha avuto anche un incontro con gli agenti del messicano che in quel momento però veniva considerato solo un'alternativa a Zirkzee. Dunque quel vertice è servito più che altro per tenere vivi i contatti con il suo entourage. Ora però lo scenario è cambiato e ora Gimenez è in cima alla lista del Milan.

50 MILIONI - Il suo costo è di 50 milioni di euro, una cifra senza dubbio importante, ma meno “impegnativa” rispetto a quella che servirebbe per arrivare a Zirkzee (40 milioni di euro di clausola rescissoria più 15 milioni di commissioni per il suo agente) o a Sesko (clausola da 65 milioni). Gimenez sarà impegnato a fine mese in Copa America con il suo Messico e quindi servirà muoversi in fretta per evitare che nuovi gol aumentino ulteriormente il prezzo del suo cartellino.