Tuttosport - Milan, i primi 100 giorni di Elliott. Le due missioni del fondo: conquistare la Champions e comprare nuovi Higuain

Oggi sono esattamente 100 giorni che il Milan è passato a Elliott, il fondo americano che il 10 luglio scorso ha “strappato” il club dalle mani di Yonghong Li. Il cambio di proprietà ha portato una ventata di aria fresca nella società di via Aldo Rossi, dove ora si respira maggiore serenità in quanto alla guida del Milan c’è un proprietario solido. Anche i tifosi milanisti hanno trovato finalmente un po’ di tranquillità dopo mesi di sofferenza con i cinesi e ora guardano al futuro con grande ottimismo e fiducia.

AUMENTO RICAVI - Come spiega questa mattina Tuttosport, la strada che ha intrapreso Elliott per riportare il Milan ad alti livelli è piuttosto lunga e parte necessariamente dal ritorno in Champions League: è questo il primo grande obiettivo del fondo americano in quanto la partecipazione alla massima competizione europea per club permette di aumentare i ricavi e di conseguenza di poter spendere poi di più per rinforzare la squadra rossonera. Questo non perché Elliott abbia problemi economici, ma per il famoso Fair Play Finanziario, il Diavolo deve saper camminare con le proprie gambe.

NUOVI CAMPIONI - Con maggiori ricavi e quindi un fatturato più alto, il Milan avrà poi la possibilità di comprare nuovi giocatori per rendere ancora più competitiva la formazione milanista: per tornare vincenti servono altri campioni come Gonzalo Higuain, che però costano tanto e quindi servono risorse importanti per poterli prendere. Le stesse che sono necessarie anche per scovare in giro per il mondo nuovi giovani talenti, come Lucas Paquetà del Flamengo con il quale il club di via Aldo Rossi ha già un accordo di base per gennaio.