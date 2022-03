Tuttosport - Milan, Ibra punta ad una maglia da titolare contro il Cagliari: ballottaggio aperto con Giroud

MilanNews.it

Contro Napoli ed Empoli ha giocato solo pochi minuti, ma la condizione fisica di Zlatan Ibrahimovic è in netto miglioramento e per questo l'attaccante svedese punta a ritrovare presto una maglia da titolare, magari già sabato nella trasferta sul campo del Cagliari. Il centravanti rossonero si sta allenando regolarmente in gruppo ormai da diversi giorni e così sta crescendo parecchio a livello di forma.

BALLOTTAGGIO CON GIROUD - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che Ibra ha di fatto "lanciato la sfida" ad Olivier Giroud per partire dal primo minuto nel match contro i sardi. I prossimi allenamenti saranno decisivi per capire le intenzioni di Stefano Pioli che da tempo non poteva scegliere tra il francese e lo svedese visto che quest'ultimo è stato fuori a lungo per l'infiammazione al tendine d'Achille.

CAGLIARI PORTAFORTUNA - In attesa di capire quale sarà il futuro (è in scadenza di contratto a giugno), Zlatan ha una grande voglia di tornare ad essere decisivo e di trascinare i suoi compagni verso lo scudetto. Lo stadio di Cagliari, tra l'altro, è il luogo dove Ibrahimovic ha segnato la sua prima rete dopo essere tornato al Milan nel mese di gennaio del 2020. La sua speranza è che possa portargli fortuna anche stavolta.