Tuttosport - Milan, idea Kamara se parte Kessie: il talento del Marsiglia potenziale sostituto di Franck

In casa Milan tiene banco il tema del rinnovo di Franck Kessie. Non ci sono novità rilevanti in merito alla trattativa: le parti sono ferme sulle rispettive posizioni, nonostante i continui contatti e le varie telefonate. Il dialogo tra i vertici rossoneri e George Atangana, manager del centrocampista, prosegue, nella speranza che si possa trovare una soluzione positiva.

IDEA KAMARA - Ma il Milan sta ormai ragionando anche su un ipotetico dopo-Kessie. Bloccato Adli, gli uomini di mercato di via Aldo Rossi sono alla ricerca di un profilo con caratteristiche simili a quelle dell’ivoriano. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il giocatore che piace maggiormente alla dirigenza milanista è Boubacar Kamara, giovane mediano in scadenza di contratto con l’Olympique Marsiglia. Maldini e Massara avevano già pensato al ragazzo in estate, cercando di capire come poter imbastire una trattativa. L’operazione non è poi decollata, ma nei prossimi mesi il Milan potrebbe tornare alla carica.

A GENNAIO? - Un possibile colpo a costo zero, dunque, ma non è da escludere un tentativo già a gennaio (ovviamente a cifre contenute) se Kessie dovesse partire nel corso del mercato estivo. I radar milanisti sono molto ben orientati sulla Ligue1: se il rinnovo di Franck non dovesse andare a buon fine, il talentuoso Kamara potrebbe essere una buona soluzione low cost.