Tuttosport - Milan, il derby di Higuain: la sfida a Icardi e una grande responsabilità sulle spalle

Da una parte Icardi, dall’altra Higuain. Sono loro - senza se e senza ma - i giocatori simbolo di Inter e Milan. I tifosi rossoneri si affidano al Pipita per provare a scardinare la difesa nerazzurra, una delle migliori del torneo. All’argentino, come sottolinea il quotidiano Tuttosport, sono bastate un paio di partite per entrare nel cuore del popolo milanista, che da anni ormai sognava l’arrivo di un bomber di tale spessore.

RESPONSABILITA’ - Il passato in bianconero - tinta poco amata da queste parti - non ha pesato: il mondo Milan ha accolto Gonzalo come un Re. Il Pipa, che ha lavorato a Milanello durante la sosta, è tirato a lucido e si appresta ad affrontare il suo primo derby di Milano conscio di avere una grande responsabilità sulle spalle, ovvero quella di provare a guidare i rossoneri a una vittoria esterna contro l’Inter che manca da quasi otto anni.

IN VANTAGGIO - Dalla sfida all’Inter a quella con il suo collega-avversario-connazionale Icardi. A livello realizzativo, per ora è in vantaggio Higuain (4-3 in campionato, 2-2 in Europa), mentre il giovane Maurito - convocazioni alla mano - lo ha superato in Nazionale. Ma l’ex Juve - osserva Tuttosport - ha ancora una trentina di gol di vantaggio, e sono in tanti, tra gli addetti ai lavori, a preferirlo, malgrado l’età.