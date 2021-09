Tuttosport - Milan, il nuovo Tonali strappa applausi anche con l'Under 21: è un campione ritrovato

È davvero un altro Tonali. O meglio, questo è il vero Tonali. Dal Milan all’Under 21, è cambiata la squadra, non il rendimento - altissimo! - del centrocampista, tra i migliori in campo contro il Cagliari e protagonista assoluto con gli azzurrini di Nicolato. Contro il Lussemburgo, il c.t. si è goduto un Tonali sempre nel vivo del gioco, pronto a illuminare la manovra con i suoi lanci e i suoi passaggi.

RISCATTO - Insomma, un fattore anche in Nazionale. Come sottolinea Tuttosport, più che di maturazione, si può parlare tranquillamente di svolta, di affermazione forse definitiva. C’è un abisso, infatti, tra il centrocampista lento e impacciato della scorsa stagione e quello che adesso dirige l’orchestra con personalità e intelligenza tattica. Tonali si sta riscattando alla grande, giocando da top player tanto al Milan - davanti a un San Siro finalmente pazzo di lui - quanto in azzurro.

UN ALTRO GIOCATORE - Pare che a Pioli siano bastati tre giorni di allenamento, quest’estate, per capire che davanti aveva “un altro giocatore”. Sandro, infatti, si è presentato a Milanello col piglio giusto a la voglia di prendersi tutto. Tonali è tornato in rampa di lancio, sfruttando perfettamente l’indisponibilità di Kessie e di Bennacer per far vedere le sue qualità, e non ha certo intenzione di fermarsi.