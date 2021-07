Tuttosport - Milan, il prestito di Bakayoko per completare il centrocampo. L'alternativa è Kamara del Marsiglia

Dopo Tomori e Giroud, che è ad un passo dal trasferimento in rossonero, il Milan è pronto ad intavolare un'altra trattativa con il Chelsea: nel mirino del Diavolo c'è infatti Timoué Bakayoko, primo obiettivo del club di via Aldo Rossi per completare il reparto di centrocampo. Il giocatore inizierà nei prossimi giorni gli allenamenti con i Blues, ma la sua volontà è di tornare al Milan, dove ha già giocato nella stagione 2018-2019.

CAMBIO DI STRATEGIA - Come spiega stamattina Tuttosport, non è mai facile trattare con il Chelsea e non lo sarà nemmeno stavolta: il suo contratto era infatti in scadenza tra un solo anno, ma gli inglesi hanno attivato la clausola unilaterale e hanno rinnovato il contratto del francese fino al 2023. Con il conseguente aumento del costo del cartellino, ora i rossoneri potrebbero provare a riprenderlo in prestito con diritto di riscatto, formula che era impraticabile con il contratto in scadenza nel 2022.

ALTERNATIVA KAMARA - Vista la complessità della situazione, il club di via Aldo Rossi sta valutando anche delle alternative a Bakayoko, come per esempio Boubacar Kamara del Marsiglia, che da tempo è nel mirino del Diavolo: la richiesta è di 20 milioni di euro, mentre la prima proposta milanista era stata di 12 milioni. I francesi non vogliono contropartite tecniche, ma vogliono solo soldi.