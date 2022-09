Tuttosport - Milan, il punto non è da buttare ma Pioli e i suoi hanno fame di migliorarsi

MilanNews.it

La sensazione, ieri a caldo al fischio finale e questa mattina a freddo, è che il pareggio conquistato dal Milan alla Red Bull Arena non sia poi un risultato così negativo. Pioli aveva messo in guardia l'ambiente dal Salisburgo che puntualmente ha giocato una grande gara, costringendo un Milan, molto lucido mentalmente ma meno tecnicamente, al pareggio. Ciononostante, il tecnico rossonero e i suoi giocatori hanno voglia di migliorarsi e di non accontentarsi, come dimostrano le parole nel post partita.

Qualità

La parola "qualità" è una delle più usate da Pioli, un elemento che da sempre invoca da quando è arrivato sulla panchina del Milan. L'edizione di oggi di Tuttosport nel riportare le parole dell'allenatore rossonero nel post partita di Salisburgo, mette l'accento proprio su questo aspetto: "Un buon risultato, ma non abbiamo fatto una prestazione di alto livello e se non alzi la qualità di giocate e pericoli, non crei i giusti pericoli e rischi di subirli". Dunque un'analisi che tiene conto del risultato che in fin dei conti è favorevole, sotto diversi punti di vista, ma che allo stesso tempo mostra ancora una volta la fame di Stefano Pioli, abituato sempre a capire dai propri errori e della sua squadra, determinato a crescere attraverso il lavoro. Questo è stato uno degli switch mentali dei rossoneri nella scorsa stagione: il voler sempre migliorarsi e il voler vincere ogni partita. Anche ieri, in una partita complicata, il Milan è andato sotto ma ha avuto la forza di ribattere.

Tale allenatore, tali giocatori

La mentalità di Pioli è ormai stata ereditata anche dai suoi giocatori, specialmente quelli più rappresentativi che nella serata di ieri sono passati davanti alle telecamere per commentare la gara contro il Salisburgo. Sandro Tonali non va molto lontano rispetto a quanto detto dal suo allenatore: "Volevamo vincere, il pareggio non ci deve bastare. Siamo rimasti tutta la partita in linea senza giocare il nostro miglior calcio, ma senza giocare neanche male". Gli fa eco anche Fikayo Tomori che dichiara: "Abbiamo giocato bene, ma non al nostro livello". I rossoneri sanno che possono e devono fare di più, ma soprattutto lo vogliono perchè sono giovani e sono forti. Con questa mentalità il Milan può sicuramente guardare con ottimismo non solo al campionato ma già alla prossima partita di Champions, mercoledì prossimo contro la Dinamo Zagabria, sotto le luci di San Siro.