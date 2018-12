Tuttosport - Milan, il riscatto di Higuain non può essere in discussione: al massimo si proverà a venderlo subito in estate

Il Milan è in attesa di rivedere il vero Gonzalo Higuain, che non segna da quasi due mesi e che non sta rendendo come tutti si aspettavano. Secondo qualcuno, le sue deludenti prestazioni avrebbero messo addirittura in dubbio il suo riscatto dalla Juventus: l'argentino è infatti in prestito e i rossoneri, se vorranno prenderlo a titolo definitivo, dovranno versare a giugno 36 milioni di euro nella casse bianconere.

RISCATTO - Nonostante queste voci, secondo Tuttosport, il riscatto del Pipita non può essere messo in discussione: il club di via Aldo Rossi ha infatti già pagato 18 milioni di euro il prestito per quest'anno e inoltre a fine stagione avrà tirato fuori altri 17 milioni per lp stipendio lordo. Non ci sono quindi margini per non riscattarlo, altrimenti significherebbe aver buttato via 35 milioni.

FUTURO INCERTO - Piuttosto, si potrà poi discutere eventualmente la sua permanenza al Milan anche nella prossima stagione: la società milanista potrebbe infatti decidere di riscattarlo e poi venderlo subito al miglior offerente. Ovviamente, prima il Diavolo dovrà trovare un sostituto all'altezza del Pipita, altrimenti si terrà stretto il bomber argentino.