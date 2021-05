Tuttosport - Milan in Champions nel segno di Kessie: record di gol in Serie A per il Presidente

In una stagione straordinaria come quella del Milan, i protagonisti sono stati tanti, ma ognuno di loro ha avuto qualche momento di calo fisiologico. C'è però un'eccezione, vale a dire Franck Kessie che è il simbolo indiscusso del ritorno in Champions League del club rossonero: il centrocampista ivoriano non ha infatti praticamente mai sbagliato una partita, compresa quella decisiva di ieri contro l'Atalanta, risolta con due gol su calcio di rigore.

CHE PRESTAZIONE! - Come riporta questa mattina Tuttosport, la prestazione di Kessie contro il bergamaschi è stata pressoché perfetta: Franck ha tirato fuori una prova da campione vero e proprio e ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei leader indiscussi del Milan di Pioli. Con la doppietta di ieri, il giocatore ivoriano ha chiuso il campionato con 13 gol segnati, record personale in Serie A.

RINNOVO IMMEDIATO - Il Presidente è imprescindibile in questa squadra e per questo la società di via Aldo Rossi dovrà cercare di blindarlo il prima possibile: il suo contratto con i rossoneri scadrà nel 2022, ma i dirigenti milanisti sono già al lavoro per trovare un accordo sul prolungamento. La trattativa è già stata avviata, la speranza è di trovare presto un accordo perchè il Milan non può permettersi di perdere il suo totem in mezzo al campo.