Tuttosport - Milan in pressing su Zirkzee: continua il lavoro di Moncada con il suo agente, si tratta sulle commissioni

La telenovela sulla panchina del Milan è finalmente vicina alla conclusione: tra mercoledì e giovedì, infatti, il club rossonero annuncerà il nome del nuovo tecnico che sarà Paulo Fonseca, il quale nei giorni scorsi ha salutato il Lille e ora è pronto prendere il posto di Stefano Pioli alla guida del Diavolo. In via Aldo Rossi, però, sperano che questi siano giorni caldi non solo sul fronte allenatore, ma anche per arrivare ad un accordo con Joshua Zirkzee.

NODO COMMISSIONI - Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che il Milan sta portando avanti il suo pressing sull'attaccante del Bologna, da tempo primo obiettivo del Diavolo per l'attacco. In questi giorni vanno avanti i contatti diretti a Londra tra il dt milanista Geoffrey Moncada e l'agente dell'olandese, Kia Joorbachian, per provare ad arrivare ad un'intesa sulle commissioni. E' questo l'ultimo nodo da sciogliere, una volta risolto il Milan è già pronto a pagare al Bologna la clausola rescissoria da 40 milioni di euro. Per Zirkzee è invece pronto un contratto con un ingaggio tra i 4 e i 5 milioni.

ALTERNATIVE - Il Milan ha fatto la sua scelta, così come l'olandese che ha chiarito da tempo di voler restare a giocare in Italia e quella rossonera è una destinazione assolutamente gradita. Ma Kia Joorabchian è un osso duro e trattare con lui non è affatto facile. Per questo motivo, in via Aldo Rossi tengono vive anche altre piste: Gimenez del Feyenoord è la prima alternativa davanti a Guirassy e David, mentre Sesko è troppo caro.