Tuttosport - Milan, Jovic prima scelta ma piace pure Gaich: contatti con San Lorenzo e giocatore

Il Milan è alla ricerca di un centravanti giovane, di talento e dai costi non eccessivi. Tra gli obiettivi c’è anche Adolfo Gaich, 21enne attaccante di proprietà del San Lorenzo. 190 centimetri di altezza per circa 82 chilogrammi di peso: il ragazzo è un vero e proprio concentrato di qualità e forza fisica. Un "armadio" che in patria hanno già soprannominato "Tanque" (carrarmato).

PRIMI CONTATTI - Cinque gol in dodici presenze stagionali con la maglia del Ciclón e una crescita costante: Gaich ha attirato su di sé l’interesse del Milan e di altre squadre europee, come Inter e Benfica. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club rossonero - che finora ha lavorato sotto traccia - ha scelto di entrare in scena avviando i primi contatti sia con il San Lorenzo che con l’entourage del giocatore. La valutazione si aggira intorno ai 15 milioni.

PRIMA OPZIONE - Adolfo Gaich, dunque, piace e non poco agli uomini di mercato di via Aldo Rossi, anche se la prima scelta resta Luka Jovic del Real Madrid. Ma la strada che porta alla punta serba è in salita: va trovata la formula giusta per convincere i Blancos, con il Milan che punta a un prestito biennale con obbligo di riscatto. Per Gaich, invece, l’intenzione sarebbe quella di prenderlo a titolo definitivo.