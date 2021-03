Tuttosport - Milan-Kessie, avanti insieme: l'ivoriano ha dato priorità al rinnovo con i rossoneri

In queste due settimane senza impegni a causa della sosta per le nazionali, in via Aldo Rossi si lavora ai rinnovi di contratto. Quelli più urgenti restano ovviamente quelli di Gigio Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic che sono in scadenza a giugno, ma a Casa Milan i dirigenti stanno già pensando anche a quelli che scadranno l'anno prossimo. Tra questi c'è anche Franck Kessie, il cui procuratore George Atangana ha incontrato ieri i dirigenti milanisti nella sede rossonera.

AVANTI INSIEME - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il centrocampista ivoriano ha già dato da tempo la sua priorità al Milan e il suo entourage è da tempo in contatto con il club di via Aldo Rossi per discutere del prolungamento del suo contratto che scade il 30 giugno 2022. Visto l'ottimo rendimento di Kessie nell'ultimo anno, anche la volontà del Diavolo è chiaramente quella di andare avanti insieme.

CAUTO OTTIMISMO - Nel summit di ieri, non è stato ancora trovato l'accordo definitivo, ma in casa rossonera si respira un cauto ottimismo. Il Milan ha presentato la sua offerta con un ingaggio rivisto verso l’alto rispetto ai 2,2 milioni che l'ivoriano percepisce attualmente. Nelle prossime settimane, sono attesi nuovi incontri tra le parti, nelle speranza di arrivare ad un'intesa definitiva il prima possibile.