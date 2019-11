Tuttosport - Milan, l'involuzione di Piatek rende ancora più necessario il ritorno di Ibra

La crisi dell'attacco del Milan è evidente e sembra essere senza via di uscita, a meno che a gennaio non arrivi un rinforzo in grado di invertire la tendenza. E l'unico che potrebbe essere capace di dare una svolta al reparto offensivo milanista sembra essere Zlatan Ibrahimovic, il quale è il primo obiettivo del club di via Aldo Rossi per il mercato invernale.

GRAVE INVOLUZIONE - Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che dietro la decisione del Milan di acquistare un nuovo centravanti c'è soprattutto la grave involuzione di Kris Piatek, autore di un'altra prova deludente anche contro il Napoli. Il polacco, uscito sabato tra i fischi dei tifosi presenti a San Siro, sembra il lontano parente del giocatore dello scorso anno, quando appena toccava un pallone finiva in rete. In questa stagione, le cose non stanno andando altrettanto bene e c'è addirittura chi parla di una sua possibile partenza a gennaio nel caso in cui dovesse tornare per davvero Ibrahimovic.

PIATEK CON IBRA - Per ora, dal club non arrivano conferme su queste ipotesi, anzi in via Aldo Rossi sperano che l'eventuale arrivo dello svedese possa dare una scossa al polacco: il Milan vorrebbe infatti fare un ultimo tentativo per far rinascere l'ex Genoa, affiancandogli un giocatore come Ibra capace di inventarsi qualsiasi tipo di assist. A fare spazio allo svedese potrebbe essere invece qualche altro rossonero, come per esempio Rebic e Kessie.