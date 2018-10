Tuttosport - Milan, la carta Gazidis per arrivare a Ramsey. E a gennaio si scalda Ibra

Il Milan guarda con attenzione ai giocatori in scadenza. C’è un nome che stuzzica particolarmente l’interesse del direttore tecnico Leonardo: si tratta, secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, di Aaron Ramsey, il quale ha già dichiarato che non rinnoverà il suo contratto con l’Arsenal. L’obiettivo del club rossonero è di assicurarsi un grande centrocampista per la prossima stagione, e il gallese sarebbe un colpo un gran colpo.

JOLLY GAZIDIS - I vertici di via Aldo Rossi proveranno a giocare la carta Gazidis, prossimo amministratore delegato milanista ed ex dirigente proprio dei Gunners. Sul taccuino di Leonardo ci sono anche Cesc Fabregas e Adrien Rabiot, entrambi con il contratto in scadenza nel 2019. Si tratta, però, di piste alquanto complicate: per il Milan, dunque, sarà fondamentale avere una classifica tale da rendere plausibile l’opportunità di garantire a questi due giocatori la vetrina della Champions.

SOGNO IBRA - I parametri zero sono obiettivi per luglio, ma a gennaio i rossoneri non resteranno certo a guardare. Dopo aver chiuso l’operazione Paquetà, il fondo Elliott vuole rinforzare ulteriormente la rosa. Con ogni probabilità, oltre al giovane brasiliano, arriveranno un altro centrocampista e un attaccante. Ibrahimovic è il grande sogno: il fatto che si continui a parlare di lui fa intendere che qualcosa sottotraccia si stia muovendo. In tal senso i rapporti con Raiola sono ottimi.