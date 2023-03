Tuttosport - Milan, la fame di Ibra: lo svedese vuole giocare, segnare e diventare il marcatore più anziano dei top 5 campionati europei

Negli ultimi giorni, si è parlato tanto di un possibile turno di riposo per Olivier Giroud contro la Salernitana e del ritorno da titolare dopo oltre un anno di Zlatan Ibrahimovic. Ma non sarà così stasera a San Siro contro i campani e l'annuncio è arrivato da Stefano Pioli ieri in conferenza stampa: "Con la Salernitana Ibra non sarà ancora titolare, ma presto sì. Dipende da tante cose, sta migliorando, si sta allenando con più continuità nelle ultime settimane. Non partirà dall'inizio, ma ci sarà per aiutarci".

LA FAME DI IBRA - Come riferisce stamattina Tuttosport, Ibrahimovic scalpita e chi lo vede tutti i giorni a Milanello parla di un ragazzo che dimostra una fame senza eguali. Dopo i 16' contro l'Atalanta e i 24' contro la Fiorentina, stasera lo svedese è destinato ad aumentare ulteriormente il suo minutaggio. Dopo una settimana di buoni allenamenti, Zlatan sperava in una maglia da titolare, ma per Pioli non è ancora pronto per giocare dal primo minuto e così partirà dalla panchina.

NUOVO RECORD - La sua voglia di giocare è tanta, così come la sua voglia di tornare a segnare, cosa che non fa dal 9 gennaio 2022 contro il Venezia. Se dovesse andare in gol stasera, Ibra raggiungerebbe l'ennesimo straordinario record personale: a 41 anni, 5 mesi e 10 giorni diventerebbe infatti non solo il marcatore più anziano della Serie A, superando l'ex rossonero Alessandro Costacurta che fece gol a 41 anni e 25 giorni, ma anche dei cinque maggiori campionati europei.