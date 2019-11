Tuttosport - Milan, la svolta tattica di Pioli: provato il 3-4-2-1 con Rodríguez nei tre di difesa

Pioli cambia, almeno così pare. E lo fa nella partita più difficile, quella in cui sperimentare potrebbe risultare controproducente. Come riporta Tuttosport, contro la Juventus potrebbe scendere in campo un Milan completamente nuovo. Nelle prove tattiche effettuate ieri a Milanello, infatti, il tecnico rossonero ha testato il 3-4-2-1, con tre centrali “bloccati” davanti a Gigio Donnarumma.

CONTI E THEO - Duarte-Romagnoli-Rodríguez (con lo svizzero impiegato in un ruolo che ha già ricoperto in passato), potrebbe essere questo il trio difensivo scelto per l’occasione. Una soluzione certamente interessante, che Pioli sta pensando di attuare in un match estremamente delicato come quello contro la Juve. Bennacer e Krunic giocheranno dall’inizio in mezzo al campo, con Theo Hernandez a sinistra e Conti (più di Calabria) a destra. Per l’ex atalantino, che fece grandi cose in quella posizione sotto la guida di Gian Piero Gasperini, sarebbe un graditissimo ritorno al passato.

SVOLTA TATTICA - In attacco, Suso e Calhanoglu dovrebbero agire sulla trequarti (con Paquetà escluso dalla formazione titolare) alle spalle di Piatek, sempre in vantaggio su Leao. Oggi Pioli prenderà una decisione definitiva, ma quanto visto ieri a Milanello sembra essere parecchio indicativo su quello che è l’orientamento dell’allenatore milanista. Una svolta tattica importante che potrebbe maturare definitivamente dopo la prossima sosta.