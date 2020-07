Tuttosport - Milan, le richieste di Calhanoglu per il rinnovo. Presto nuovo incontro con il suo agente

Ci sono tanti rinnovi in ballo in casa rossonera, tra cui anche quello di Hakan Calhanoglu, uno dei trascinatori del Milan post-Covid (dalla ripresa del campionato in poi ha segnato cinque gol e fornito quattro assist decisivi). Il suo contratto scade il 30 giugno 2021 e in via Aldo Rossi sono al lavoro per trovare un accordo il prima possibile: proprio per questo motivo, nei giorni scorsi, i dirigenti milanisti hanno incontrato il suo procuratore Gordon Stipic.

LE RICHIESTE DI HAKAN - A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport che riporta anche le richieste del turco: aumento di ingaggio e prolungamento di almeno quattro anni. C'è poi da decidere anche se inserire o meno una clausola rescissoria nel nuovo contratto del numero 10 rossonero che è cresciuto in maniera esponenziale con Stefano Pioli, il quale lo ha finalmente schierato nel suo ruolo naturale, cioè quello di trequartista.

NUOVO INCONTRO - Il Milan non vuole assolutamente farselo scappare e per questo è probabile che il dt Paolo Maldini e il ds Frederic Massara, non appena terminerà il campionato, avranno un nuovo incontro con l'agente di Calhanoglu per cercare di arrivare ad un accordo definitivo che soddisfi tutte le parte in causa. Il turco non ha mai nascosto il desiderio di restare in rossonero, nonostante nei giorni scorsi qualcuno abbia messo in dubbio la sua permanenza al Milan.