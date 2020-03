Tuttosport - Milan, l’emergenza Coronavirus allontana Rangnick: decisivi i prossimi mesi

Le indiscrezioni e le conferme, poi le frenate e le smentite. Secondo i media tedeschi, il Milan e Rangnick non sarebbero così vicini come annunciato da tempo. Nella giornata di ieri, un giornalista della Bild, parlando del futuro del tecnico, ha precisato che la trattativa con i rossoneri "non è andata a buon fine". Eppure, nelle scorse settimane, proprio la Bild aveva parlato di un contratto già firmato, con tanto di penale da riconoscere a Rangnick nel caso in cui il Milan non avesse rispettato gli accordi.

CORONAVIRUS - Insomma, come stanno le cose? Secondo il quotidiano Tuttosport, la sensazione è che ci sia la voglia di abbassare il volume e le voci su una vicenda emersa troppo presto. Il caos scatenatosi intorno a queste rivelazioni avrebbe quindi consigliato i protagonisti di rifugiarsi in una serie di smentite più o meno ufficiali. Ma che l’operazione sia ancora lontana dalla sua definizione è assolutamente credibile. E potrebbe essere lo stesso Rangnick ad avere dei dubbi, alla luce anche dell’emergenza Coronavirus.

GRANDE CHANCE - Stando sempre a quanto riferito da Tuttosport, la situazione scoppiata in Italia e in Europa potrebbe avere delle ripercussioni, con il mercato e la preparazione estiva che rischiano di essere condizionati. Ma Rangnick è un manager che fa della programmazione la sua arma migliore e questo clima di incertezza potrebbe spingerlo a rifiutare la proposta rossonera. Il Milan sarebbe la grande occasione della sua carriera e il tedesco non vorrebbe giocarsela in una situazione di emergenza.