Tuttosport - Milan, Maldini incontra Ramadani: si lavora ad uno scambio alla pari Rebic-Silva

Nelle prossime ore, Fali Ramadani, noto agente sportivo che tra i suoi assistiti ha anche Ante Rebic, incontrerà Paolo Maldini, dt milanista, per parlare dell'attaccante croato che ha già fatto sapere al suo procuratore di voler restare al Milan. Il giocatore è in prestito fino al 30 giugno 2021, ma in via Aldo Rossi stanno lavorando da tempo per prenderlo a titolo definitivo dall'Eintracht Francoforte.

LE VOLONTA' COINCIDONO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che Ramadani sta facendo da intermediario con il club tedesco per trovare una soluzione allo scambio di cartellini con André Silva, il quale ha già fatto sapere anche lui al suo agente di voler restare in Germania. La volontà dei due attaccanti e delle due società coincidono, ma c'è un nodo piuttosto complicato da sciogliere, cioè la clausola a favore della Fiorentina, che ha diritto al 50% della futura rivendita di Rebic.

GRATTACAPI - Questo cavillo sta creando parecchi grattacapi ai dirigenti di Milan e Eintracht che sono da qualche settimana al lavoro per uno scambio alla pari che generasse, per entrambi i club, delle plusvalenze a bilancio. La speranza in via Aldo Rossi è che l'incontro con Ramadani, che è in programma nelle prossime ore, possa dare una svolta a questa operazione che sembra comunque destinata, in un modo o nell'altro, ad andare in porto.