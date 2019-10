Tuttosport - Milan, missione a Parigi per Celik: 007 rossoneri a Saint-Denis per osservare il terzino turco

Il Milan in missione per Celik, giocatore di proprietà del Lille. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, un osservatore rossonero sarà a Parigi per monitorare da vicino il giovane esterno destro, impegnato domani sera nel match tra Francia e Turchia.

NEL MIRINO - Un test importante per il terzino turco, il quale, con ogni probabilità, dovrà vedersela con attaccanti del calibro di Coman e Griezmann. Stando all’indiscrezione riferita dal noto giornale sportivo, il Milan, a gennaio, sarebbe intenzionato a rinforzare la corsia di destra e starebbe puntando con decisione proprio sul 22enne Celik. Gli uomini di mercato di via Aldo Rossi lo hanno visionato più volte in questo 2019 e sono pronti a osservarlo dal vivo anche domani allo stadio Saint-Denis.

BUONI RAPPORTI - Le ottime prestazioni offerte dal calciatore nelle ultime stagioni hanno fatto schizzare in alto il costo del suo cartellino, che ha superato i 20 milioni di euro. Il feeling tra le due società - grazie al legame tra il fondo Elliott e il presidente del Lille - è ottimo, dettaglio che potrebbe favorire l’operazione.