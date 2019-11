Tuttosport - Milan, obiettivo Rakitic: prestito oneroso con obbligo di riscatto soluzione percorribile

A gennaio, inteso come mercato, la parola d’ordine sarà "esperienza". Senza dimenticare un termine tanto caro ai vertici del Milan: qualità. Dal fondo Elliott è arrivato il via libera: si può spendere, ma bisogna farlo bene, senza sprecare altri milioni. Si punterà su giocatori navigati (ma non “vecchi”), in grado di alzare il tasso tecnico e di esperienza di una rosa sì di talento ma ancora troppo acerba e insicura.

SUPER COLPO - Insomma, serve un leader, una pedina di caratura internazionale che sappia accendere la luce nei momenti di buio. Come riporta Tuttosport, dopo il "no" di Modric, i dirigenti di via Aldo Rossi potrebbero puntare con decisione su Ivan Rakitic. Il croato, che non sembra rientrare nei piani del tecnico Valverde, potrebbe avere un grande impatto sul mondo Milan. Un colpo di assoluto spessore che darebbe entusiasmo ai tifosi e aumenterebbe la competitività dell’attuale squadra.

L’IPOTESI - Ma il Barcellona, ovviamente, non lo svenderà (la valutazione sia aggira intorno ai 30 milioni). E Rakitic, dal canto suo, non accetterebbe mai un semplice prestito fino a giugno. Per lasciare il Camp Nou, infatti, l’ex Siviglia vorrebbe precise garanzie contrattuali. Di recente, Gazidis ha aperto a possibili investimenti "alla Higuain". Non è da escludere, dunque, l’ipotesi di un prestito oneroso con obbligo di riscatto in estate.