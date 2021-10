Tuttosport - Milan, occhi sul nuovo Pato: piace Yuri Alberto dell'Internacional

Mentre la squadra di Pioli è impegnata in campo, i dirigenti del Milan restano molto vigili sul mercato in vista della finestra di gennaio: in casa rossonera, le cose stanno andando molto bene, ma in via Aldo Rossi non vogliono lasciare nulla al caso e quindi se ci sarà l'opportunità di rinforzare ulteriormente la rosa milanista durante il mercato invernale il dt Paolo Maldini e il ds Frederic Massara si faranno trovare pronti.

OCCHI IN BRASILE - Come riferisce questa mattina Tuttosport, tra i giocatori seguiti con grande interesse dagli scout rossoneri c'è anche Yuri Alberto, attaccante classe 2001 che milita nell'Internacional di Porto Alegre. In Brasile parlano addirittura di un accordo verbale che sarebbe stato già trovato tra il Milan e il giocatore, ma per il momento non arrivano conferme ufficiali su questa indiscrezione di mercato. La giovane punta verdeoro si sta mettendo in mostra in questa stagione a suon di gol visto che ha segnato 18 reti in 49 partite, attirando l'attenzione anche di altri top club come il Manchester City.

IL PRECEDENTE PATO - Non è la prima volta che il Diavolo segue un giocatore dell'Internacional: nel 2007, infatti, gli allora dirigenti rossonero chiusero l'acquisto dal club brasiliano del talentuosissimo Alexandre Pato. Purtroppo diversi problemi fisici hanno tormentato la sua esperienza milanista, altrimenti avrebbe potuto dare certamente un apporto maggiore alla causa rossonera (63 reti in 150 partite). Ora nel mirino del Milan c'è un altro brasiliano, ma Yuri Alberto non è l'unico attaccante seguito in vista del mercato di gennaio: i rossoneri stanno ragionando infatti su diversi profili, tra cui Belotti, Lucca e l'argentino Julian Alvarez, talento argentino classe 2000 del River Plate.