Tuttosport - Milan, Onyedika è il nome giusto per il centrocampo: costa 7 milioni

MilanNews.it

Dopo aver visto sfumare diversi obiettivi di mercato come Renato Sanches (andato al PSG), Chukwuemeka (passato al Chelsea) e Douglas Luiz (è ad un passo dal rinnovo con l'Aston Villa), ora il Milan sta puntando forte su Raphael Onyedika, primo nome sulla lista di Maldini e Massara per rinforzare il centrocampo dei rossoneri che devono ancora prendere il sostituto di Franck Kessie.

PROFILO GIUSTO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il nigeriano è il profilo giusto per il Diavolo sia per caratteristiche tecniche che per costi: il Midtjylland chiede infatti circa 7 milioni di euro, una cifra assolutamente accessibile per le casse rossonere e che rientra nel budget a disposizione di Maldini e Massara per completare il mercato estivo (oltre ad un centrocampista, il Milan deve prendere anche un difensore centrale).

CHAMPIONS LEAGUE - Onyedika è un giocatore classe 2001 che ha raccolto ben 48 presenze nell'ultima stagione in Danimarca, segnando anche quattro gol. In questa nuova annata, invece, il nigeriano ha già giocato quattro partite nel campionato danese e tre nei preliminari di Champions League. Il Midtjylland è stato eliminato dal Benfica, ma chissà che Raphael non possa giocare comunque la massima competizione europea per club con un'altra maglia, magari quella del Milan.