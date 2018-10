Tuttosport - Milan, ora quattro partite da non fallire: su Gattuso c'è l'ombra di Donadoni

La sconfitta nel derby di domenica non ha solo lasciato l'amaro in bocca a tutti i rossoneri, ma ha anche rimesso in discussione la posizione di Rino Gattuso, il quale è finito al centro delle critiche per come ha impostato la gara contro l'Inter. Ora, per il tecnico milanista, ci sono quattro partite che non può assolutamente fallire: il Diavolo deve infatti cambiare marcia a partire da domani sera in Europa League contro il Betis Siviglia e poi fare bene in campionato contro Sampdoria, Genoa e Udinese.

VOCI SU DONADONI - o riporta questa mattina Tuttosport che spiega che il Milan non può sbagliare queste quattro partite, anche perchè nelle ultime ore sono iniziate a circolare con insistenza alcune voci su Roberto Donadoni per la panchina rossonera. In ordine di tempo, il primo impegno è quello contro il Betis: con un successo, il Diavolo, attualmente primo solitario in classifica a punteggio pieno, potrebbe infatti chiudere i giochi del Girone F con tre giornare di anticipo. Con 9 punti, i rossoneri potrebbero poi gestire le ultime tre partite e concentrarsi sul campionato, dove purtroppo hanno già perso troppi punti per strada.

FILOTTO DI VITTORIE - Per questo motivo, nelle gare contro Sampdoria, Genoa e Udinese, il Milan ha un solo risultato a disposizione, cioè la vittoria. La squadra rossonera e soprattutto Gattuso hanno bisogno di un filotto di risultati positivi per arrivare poi all'impegno contro la Juventus dell'11 novembre a San Siro senza l'obbligo di dover vincere a tutti i costi. Solo così il Diavolo potrà tornare in piena lotta per la Champions League e salvare la panchina di Rino Gattuso.