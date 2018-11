Tuttosport - Milan, più Ibra che Pato: trattative in corso con Raiola, che avanza una controproposta

A gennaio, anche a causa dei numerosi infortuni che hanno letteralmente decimato la rosa rossonera, il Milan dovrà intervenire pesantemente sul mercato, stavolta più che mai di riparazione. Un difensore e un centrocampista, ma anche una punta. Perché la davanti la coperta è cortissima. Higuain e Cutrone, punto! Serve almeno un rinforzo, ma di qualità. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, lo strano “ballottaggio” è tra Zlatan Ibrahimovic e Alexandre Pato.

CONTROPROPOSTA - Lo svedese è il grande sogno dei tifosi rossoneri. La novità è che tra il Milan e Raiola le contrattazioni sono aperte e avviate. Le parti - riferisce Tuttosport - stanno studiando la formula giusta. I vertici di via Aldo Rossi hanno proposto un semestrale con opzione per un altro anno legata ai risultati singoli e di squadra. Raiola vorrebbe maggiore garanzia sui diciotto mesi di contratto e avrebbe avanzato una controproposta: rinnovo legato sì ai risultati, ma più facilmente raggiungibili. Insomma, la distanza non pare incolmabile. Per l’ingaggio, poi, non sembrano esserci problemi, visto che Ibra guadagna “appena” 4 milioni.

RESCISSIONE - Capitolo Pato. I contatti con il Milan ci sono stati, ma il brasiliano, legato al Tianjin Quanjian fino al 31 dicembre 2019, attende una proposta di rinnovo da parte della società cinese (che non ancora è arrivata). L’attaccante potrebbe chiedere la rescissione nel momento in cui dovesse avere in mano un’offerta del Milan, ma i rossoneri sembrano al momento proiettati più su Ibrahimovic.