Tuttosport - Milan, poco coraggio e cambi non efficaci: alcune scelte di Gattuso non hanno convinto

Rino Gattuso temeva molto la forza fisica dell’Inter e per questo aveva deciso di preparare la partita per sfruttare il possesso palla della sua squadra, che doveva giocare chiusa per non lasciare spazio agli avversari. Purtroppo, però, questo ha portato il Milan ha giocare troppo basso e con poco coraggio: il Diavolo si è fatto infatti vedere poco in avanti, tanto che il primo tiro in porta è arrivato solo all’80 con Suso. Troppo poco per poter sperare di vincere una partita come il derby.

POCO CORAGGIO - Come riporta Tuttosport, nel post-partita, Rino Gattuso non ha voluto dare colpe a Donnarumma per il gol subito, ma allo stesso tempo ha ammesso che il Milan è stato poco coraggioso. E in questo senso è chiaro che le colpe sono anche dello stesso tecnico milanista, che se l’è giocata poco e forse non ha mai cercato con convinzione la vittoria. L’impressione è che il Milan abbia giocato per non perdere, ma si sa che quando si fa così alla fine si perde quasi sempre.

LE SCELTE DI RINO - Anche alcune scelte di Gattuso durante la partita non hanno convinto del tutto: in particolare, la scelta di inserire Patrick Cutrone al posto di Calhanoglu e relegarlo sulla fascia sinistra, invece di metterlo vicino a Gonzalo Higuain, il quale è rimasto isolato in avanti per tutto il match. Il rammarico, in casa rossonera, è tanto, ora l’unica cosa che resta da fare è lavorare e reagire fin da giovedì in Europa League.