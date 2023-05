Tuttosport - Milan, possibile rivoluzione sulle fasce d'attacco: Leao è l'unico sicuro di restare. E forse Diaz...

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Sarà un'estate molto calda in via Aldo Rossi. Non solo per le alte temperature previste, ma anche per il mercato: dopo una stagione con troppi alti e bassi, al Milan hanno capito che serve rinforzare la squadra e inserire non solo titolari forti, ma anche alternative all'altezza. Una vera e propria rivoluzione potrebbe avvenire sulle fasce d'attacco, dove l'unico sicuro di avere un posto nella rosa rossonera 2023-2024 è Rafael Leao, che nelle prossime ore rinnoverà ufficialmente il suo contratto con il Diavolo fino al 2028.

RIVOLUZIONE SULLE FASCE - Come riporta stamattina Tuttosport, in partenza ci sarebbero invece Ante Rebic, Divock Origi, Junior Messias e Alexis Saelemaekers. Ovviamente serviranno degli acquirenti, ma l'intenzione del club di via Aldo Rossi è quella di provare a cedere tutti e quattro. Per questo motivo, Maldini e Massara stanno tenendo d'occhio diversi attaccanti esterni che potrebbero fare comodo al Milan: a sinistra, per esempio, i rossoneri vorrebbero riportare a Milanello Stephan El Shaarawy, che è in scadenza di contratto con la Roma. Il Faraone vorrebbe restare e rinnovare, ma per ora non è arrivata nessuna offerta dai giallorossi. L'interesse del Diavolo è reale e a Casa Milan sono in attesa di una risposta da parte di El Shaarawy che arriverebbe per fare il vice-Leao.

POSSIBILE SORPRESA - A destra, invece, sono tanti i nomi che circolano: alcuni di questi, però, come per esempio quelli di Ziyech, Zaniolo e Asensio, sembrano essere destinati a rimanere solo dei sogni di mercato. Negli ultimi giorni, sono in rialzo invece le quotazioni di Edon Zhegrova del Lille e di Riccardo Orsolini del Bologna. Attenzione però ad una sorpresa, con la possibile permanenza di Brahim Diaz nel caso in cui venisse trovato un accordo con il Real Madrid: lo spagnolo potrebbe infatti essere dirottato definitivamente a destra, cioè nella posizione in cui in questa stagione ha fornito le prestazioni migliori.