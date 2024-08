Tuttosport - Milan, pronto il rilancio per Fofana: i rossoneri non vogliono andare oltre i 20 milioni

Il mercato del Milan non si fermerà a Morata, Pavlovic ed Emerson Royal. I rossoneri sono al lavoro ormai da settimane per dare a Paulo Fonseca il mediano che tanto serve al Diavolo, con Youssouf Fofana del Monaco primo nome della lista dei dirigenti milanisti. Per ora l'accordo con i monegaschi non è stato ancora trovato, mentre c'è già l'intesa con il centrocampista francese.

PRONTO IL RILANCIO - Come spiega questa mattina Tuttosport, il Milan non intende chiudere questo affare per una cifra superiore ai 20 milioni di euro, anche perchè non va dimenticato che stiamo parlando di un giocatore che ha il contratto in scadenza tra meno di un anno (30 giugno 2025). Dopo aver presentato un'offerta da 17 milioni di euro complessivi, ora il club di via Aldo Rossi si prepara ad un rilancio nei prossimi giorni, con la speranza che possa finalmente arrivare l'ok definitivo del Monaco.

PISTE ALTERNATIVE - Non è un mistero che Fofana stia spingendo da tempo per trasferirsi a Milanello e i dirigenti del Diavolo puntano molto sulla ferma volontà del francese. Il Milan, ovviamente, tiene vive anche piste alternative, come per esempio quelle che portano a Johnny Cardoso del Betis Siviglia, che è stato visionato spesso ma non ha convinto del tutto Geoffrey Moncada, e a Manu Koné del Borussia Moenchengladbach, il quale è più offensivo di Fofana che resta di gran lunga il preferito dei rossoneri.