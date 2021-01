Tuttosport - Milan, prosegue la caccia al vice-Hernandez: Vina o Nuno Mendes

Il Milan è stata senza dubbio finora una delle squadre più attive in questo mercato di gennaio visto che ha già chiuso tre nuovi rinforzi, cioè Meité, Mandzukic e Tomori. Ma la campagna acquisti milanista potrebbe non essere finita visto che in via Aldo Rossi stanno provando a prendere anche un vice-Theo Hernandez sulla fascia sinistra.

GIOVANI DI PROSPETTIVA - Come riporta questa mattina Tuttosport, sfumato l'arrivo del terzino del Barcellona Junior Firpo, la lista degli obiettivi nel mirino del Diavolo si è ridotta a due giocatori, vale a dire Vina del Palmeiras e Nuno Mendes dello Sporting Lisbona. Si tratta di due giocatori mancini di gamba, giovani e di prospettiva, quindi che rientrano perfettamente nei profili tecnici ricercati dall’area sportiva del club di via Aldo Rossi.

DUE OBIETTIVI - L'uruguaiano Vina, terzino classe 1997, era stato già vicino al Milan nelle scorse sessioni di mercato, con la madre che era andata dalla dirigenza del Palmeiras per chiedere la cessione ai rossoneri. Per quanto riguarda Nuno Mendes, invece, stiamo parlando un giocatore molto giovane (classe 2002), ma che è già un titolare fisso nello Sporting Lisbona (18 presenze in questa stagione tra campionato portoghese e coppe).