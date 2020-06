Tuttosport - Milan-Rangnick, tutto fatto: conferme anche da ambienti vicini al tedesco, annuncio ad inizio agosto

Non che ci fossero grandi dubbi, ma nelle ultime ore sono arrivate ulteriori conferme sull'imminente sbarco al Milan di Ralf Rangnick: a riferirlo è questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport che riporta ambienti tedeschi vicini al manager di Backnang dai quali emerge che tutti i problemi emersi negli ultimi mesi sono stati superati e che le parti sono già al lavoro per disegnare il Milan che verrà. Affare fatto quindi e annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare ai primi di agosto quando l'attuale stagione milanista sarà terminata.

QUALE RUOLO? - Nelle prossime settimane, probabilmente alla fine del mese di giugno, dovrebbe andare in scena il tanto atteso incontro faccia a faccia tra Rangnick e Gordon Singer, ma ormai il suo arrivo in rossonero è stato definitivo e mancano solo firma e annuncio ufficiale. L'unica cosa che non è ancora chiara è il ruolo del tedesco: tecnico e responsabile dell’area tecnica oppure solamente allenatore o dirigente?

TUTTO A POSTO - Nelle prossime settimane si saprà qualcosa in più, così come si conosceranno ulteriori dettagli sullo staff di Rangnick e sul budget a disposizione. E' noto che su questi due temi in particolare ci siano stati dei momenti di frizioni tra le parti, dovuti anche al fatto che il tedesco è una persona molto esigente. Elliott ha però fatto un grande lavoro diplomatico e lo ha rassicurato su tutto, convincendo Rangnick a dire sì all'offerta del club di via Aldo Rossi.