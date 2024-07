Tuttosport - Milan, si avvicinano Pavlovic ed Emerson Royal: i rossoneri vogliono chiudere entrambi entro 10 giorni

Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic hanno ripetuto più volte che il Milan non ha fretta perchè il mercato è ancora lungo, ma i rossoneri sono pronti ad accelerare nei prossimi giorni alcune operazioni, in particolare quelle che dovrebbero portare a Mianello due rinforzi per la difesa, vale a dire Emerson Royal del Tottenham e Strahinja Pavlovic del Salisburgo.

PARTI VICINE - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che in via Aldo Rossi stanno preparando l'assalto decisivo ad entrambi visto che le distanze con i loro club di appartenenza si stanno riducendo sempre di più. Per il difensore centrale serbo, per esempio, tra domanda e offerta ballano "solo" tre milioni di euro: la richiesta è di 25 milioni di euro, mentre il Diavolo ha messo sul piatto 22 milioni. Per Emerson Royal, invece, la distanza è stata quasi colmata totalmente e l'accordo con il Tottenham è davvero vicinissimo.

DIECI GIORNI - La volontà dei dirigenti rossoneri è quella di chiudere questi due colpi entro dieci giorni, per poi pensare al centrocampo, dove la priorità è prendere un mediano difensivo da piazzare davanti alla difesa (Fofana del Monaco non è ancora tramontata come pista, anche se nelle ultime ore non ci sono stati aggiornamenti e il Monaco continua a chiedere 35 milioni), e all'attacco, con Fullkrug del Borussia Dortmund che è sempre il preferito per completare il reparto offensivo milanista.