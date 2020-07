Tuttosport - Milan, si tratta con l'Eintracht l'acquisto di Rebic: tra i club intesa verbale per 25 mln

L'ottimo rendimento di Ante Rebic nel 2020 ha convinto il Milan ad iniziare la trattativa con l'Eintracht Francoforte per il suo acquisto a titolo definitivo: il croato è in prestito fino al 30 giugno 2021 e, anche se c'è ancora tempo, il club rossonero ha iniziato a muoversi in anticipo perchè vorrebbe diventare il prima possibile proprietario a tutti gli effetti del suo cartellino.

ANCHE ANDRE' SILVA - Come riferisce questa mattina Tuttosport, Milan e Eintracht sono al lavoro per trovare la quadratura del cerchio di questo affare che dovrebbe riguardare anche André Silva, pure lui in prestito per un altro anno: il portoghese sta facendo benissimo e i tedeschi vorrebbero per questo riscattarlo dal club di via Aldo Rossi. Le dirigenze delle due società sono al lavoro per arrivare ad un accordo, forti anche di un'intesa verbale per una valutazione da 25 milioni del cartellino di Rebic.

CLAUSOLA FIORENTINA - C'è però un ostacolo da superare, cioè la clausola del 50% sulla futura rivendita che l'Eintracht deve corrispondere alla Fiorentina all’atto della cessione diell'attaccante croato. Non sarà semplice trovare la quadra, ma i due club ci stanno lavorando e puntano anche sulla volontà dei due giocatori di restare dove sono attualmente. Con la scadenza del prestito nel 2021 c'è tutto il tempo per arrivare ad un accordo, ma prima si fa e meglio è per tutti.