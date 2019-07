Tuttosport - Milan, sondaggio per Mancini: Roma avanti, ma i rossoneri provano a inserirsi

Un centrale di difesa per colmare il vuoto lasciato da Zapata e rinforzare il reparto. Maldini e Boban sono a lavoro su più fronti: da una parte Bennacer, Praet e i nomi per la mediana, dall’altra Lovren e un altro profilo sondato dai vertici di via Aldo Rossi. Si tratta, secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, di Mancini, difensore di proprietà dell’Atalanta.

SONDAGGIO - Ieri a Casa Milan si è presentato il manager Beppe Riso, rappresentante del Nazionale azzurro e di Mattia Caldara. L’ex Juve, fermo da quasi un anno, ha bisogno di capire, nel momento in cui tornerà disponibile, cosa ne vorrà fare il Milan. I rossoneri credono molto nelle potenzialità del ragazzo, mentre nutrono dei dubbi su Musacchio: l’eventuale arrivo di Mancini, dunque (per il quale è stato fatto un sondaggio), porterebbe a considerare la cessione dell’argentino e non di Caldara.

ENIGMA LOVREN - Tuttavia, la Roma sembra essere in vantaggio sul giovane centrale dell’Atalanta. Ecco perché il Milan sta portando avanti i contatti per Lovren. Da Liverpool, però, arrivano notizie contrastanti: c’è chi sostiene che il croato sia stato tolto dal mercato e chi invece sostiene il contrario. Una cosa è certa: sono giorni davvero caldi per il mercato rossonero.